Ένταση είχαμε στο Σίξερς-Ρόκετς μεταξύ των 2 σταρ των ομάδων.

Ο Χάρντεν μάρκαρε στα όρια του φάουλ τον Εμπίντ, εκείνος τον τζάρτζαρε και του έκανε φάουλ.

Ο Μούσιας νευρίασε και του πέταξε τη μπάλα, Δείτε τη φάση.

Embiid and Harden went at it pic.twitter.com/rFFR25C1Zd

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 15, 2020