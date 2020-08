Σανς: Έγραψαν ιστορία με το 8-0 παρά τον αποκλεισμό! (pic)

Η πιο... καυτή ομάδα της φούσκας ήταν οι Σανς του απίθανου Ντέβιν Μπούκερ.

Το Φοίνιξ έκανε το 8-0 στην επανέναρξη της σεζόν, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό για να βρεθεί στα μπαράζ για τα playoffs..

Με αυτό τον τρόπο έγραψε ιστορία, αφού κατέχει πλέον το κορυφαίο ρεκόρ της ιστορίας για κλείσιμο της σεζόν (8-0) για ομάδα που δεν μπήκε στην postseason.

With the Trail Blazers win, the Suns have been eliminated from postseason contention.

Phoenix went a perfect 8-0 in the bubble.

This marks the longest winning streak to finish a season by any team that missed the playoffs in NBA history. h/t @EliasSports pic.twitter.com/WiiMMlnVWE

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) August 14, 2020