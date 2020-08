Νετς - Μπλέιζερς 133-134: Ο Λίλαρντ το έβαλε από το logo! (vids)

Ο Λίλαρντ έχει μπει σε... «Dame Time» mode και τίποτα δεν τον σταματά!

Ο 30χρονος παίκτης των Μπλέιζερς «φόρτωσε» το καλάθι των Νετς με 42 πόντους (8/14 τρίποντα), ενώ μοίρασε και 12 ασίστ, πήρε 3 ριμπάουντ κι έκανε 2 κλεψίματα σε 44 λεπτά, για να νικήσει η ομάδα του (133-134).

Μάλιστα, «έκλεψε» και τις εντυπώσεις, αφού πήρε την απόφαση να σουτάρει από το logo του ΝΒΑ, από όπου και τελικά ευστόχησε!

DAME FROM THE LOGO

He's got 33, POR down 6 early in the 4Q.

: @NBAonTNT pic.twitter.com/9EyZciSArE

— NBA (@NBA) August 14, 2020