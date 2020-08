ΛεΜπρόν Τζέιμς: Πρώτος στις ασίστ για πρώτη φορά στην καριέρα του! (pic)

Οι Καλιφορνέζοι ηττήθηκαν μεν από τους Κινγκς με σκορ 122-136 όμως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πέτυχε ακόμα μια σπουδαία επίδοση στην τεράστια καριέρα του!, ολοκληρώνοντας τη regular season ως πρώτος στις ασίστ!

Συγκεκριμένα, ο «Βασιλιάς» μοίρασε 4 ασίστ κι έκλεισε τη σεζόν με 10.2 μ.ό.

Στα 35 του χρόνια, κατέκτησε ακόμα μια κορυφή και συνεχίζει να γράφει ιστορία!

1. ΛεΜπρόν Τζέιμς - 10.2

2. Τρε Γιανγκ - 9.3

3. Λούκα Ντόντσιτς - 9

4. Ρίκι Ρούμπιο 8.7

5. Μπεν Σίμονς 8

Year 17 and league assist leader for the first time @KingJames pic.twitter.com/tC9nq4WoUE

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 13, 2020