Σανς: «Καλημέρα σε όλους εκτός από τους Γκρίζλις και τους Μπλέιζερς»! (pic)

Η κατάσταση στην Ανατολή σε ό,τι αφορά την πρόκριση στα playoffs έχει ξεκαθαρίσει όμως στη Δύση τα πάντα είναι ρευστά σε ό,τι αφορά την όγδοη θέση.

Οι Μπλέιζερς του Ντέιμιαν Λίλαρντ, οι Σανς του Ντέβιν Μπούκερ, οι Γκρίζλις και οι Σανς διεκδικούν την όγδοη θέση ενώ το Φοίνιξ έστειλε ένα ιδιαίτερο μήνυμα προς τους ανταγωνιστές του στο Twitter.

«Καλημέρα σε όλους εκτός από τους Γκρίζλις και τους Μπλέιζερς»!

1. Λέικερς 52-18

2. Κλίπερς 48-23

3. Νάγκετς 46-26

4. Θάντερ 44-27

5. Ρόκετς 44-27

6. Τζαζ 43-28

7. Μάβερικς 43-31

8. Μπλέιζερς 34-39

9. Γκρίζλις 33-39

10. Σανς 33-39

11. Σπερς 32-38

12. Κινγκς 30-41

13. Πέλικανς 30-41

