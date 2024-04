Φήμες θέλουν τον Ντέβιν Μπούκερ να θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στους Νικς.

Oι Σανς απογοήτευσαν στα play off και αποκλείστηκαν από τον πρώτο γύρο, αφού οι Τίμπεργουλβς τους σκούπισαν με 4-0. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Κέβιν Ντουράντ παρουσιάζεται δυσαρεστημένος με την... υποβάθμιση του στην επίθεση των Νικς, ενώ ήρθε ο Στίβεν Σμιθ να βάλει κι άλλη... φωτιά στο Φοίνιξ. Ο γνωστός αναλυτής και παρουσιαστής του ΝΒΑ ανέφερε πως ο Μπούκερ θέλει να παίξει στη Νέα Υόρκη.

«Ο Μπούκερ μπορεί να το αρνηθεί, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Απλά λέω στους κύκλους του ΝΒΑ συζητιέται πως ο αδερφός θέλει να παίξει στη Νέα Υόρκη», ήταν τα λόγια του.

Ο Μπούκερ μέτρησε 27.5 πόντους, 6 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ ανά ματς.

