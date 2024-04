Στον Κέβιν Ντουράντ δεν φαίνεται πως συμφωνούσε με τον ρόλο του στην επίθεση των Σανς.

Οι Σανς απέτυχαν παταγωδώς φέτος, αφού οι Τίμπεργουλβς τους... σκούπισαν στον πρώτο γύρο των play off με 4-0 και πέρασαν στα ημιτελικά της Δύσης. Οι ήλιοι στάθηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και ποτέ δεν βρέθηκε η αρμονία στην τριάδα Ντουράντ-Μπούκερ-Μπιλ.

Ο έγκυρος Σαμς Σαράνια μίλησε για τον KD, αναφέροντας πως δεν ένιωθε άνετα με τον ρόλο που είχε στην επίθεση του Φοίνιξ. Ο Ντουράντ δεν μπορούσε να παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες του και... υποβαθμίστηκε με το να περιμένει στη γωνιά σε ορισμένες περιπτώσεις, αφού η επίθεση στήριζε πολλά στo pick n' roll. Δεν ένιωθε άνετα με τον ρόλο του δίπλα σε Μπούκερ και Μπιλ.

Στη σειρά με τη Μινεσότα είχε 26.8 πόντους, 6.3 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ κατά μέσο όρο.

