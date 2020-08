Από τη στιγμή που μπήκε στο ΝΒΑ έδειξε πως πρόκειται για κάτι σπουδαίο. «Σεσημασμένος» σκόρερ, ηγέτης με τα όλα του, μα πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος που θα εμπιστευτείς την τελευταία επίθεση της ομάδας σου σε ματς-θρίλερ. Το εκπληκτικό με αυτόν τον παικταρά είναι ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε μετά από τις δυο χαμένες βολές στο τέλος που στοίχισαν στο ματς με τους Κλίπερς: 51 πόντοι προχθές με τη Φιλαντέλφια, 61 τα ξημερώματα με 18/18 βολές κόντρα στους Μάβερικς!

Κι όλα αυτά ενώ προηγουμένως υπενθύμισε στον Πάτρικ Μπέβερλι και τον Πολ Τζορτζ ότι τους έχει στείλει και τους δυο σπίτια τους! Ο ορισμός του πιστού παίκτη στην ομάδα που δεν έφυγε για τα εύκολα δαχτυλίδια, στα καλά και τα άσχημα έμεινε εκεί, σίγουρα στα Top-3 πόιντ γκαρντ στο ΝΒΑ κι εκείνος με τα μεγαλύτερα guts στη λίγκα! Είναι εκείνος που κάθε βράδυ που πατάει παρκέ... κλείνει στόματα, κερδίζοντας συνεχώς πόντους στην λίστα με τους κορυφαίους σύγχρονους clutch players του ΝΒΑ. «Put some respect on my name» ήταν η αντίδραση του μετά τη νίκη επί των Μάβερικς.

Και πως να μην αξίζει τον σεβασμό όταν πέτυχε δυο σπουδαία milestones το ίδιο βράδυ, βάζοντας στην εξίσωση το όνομα του με τον Καρίμ Αμντούλ - Τζαμπάρ και τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν! Αρχικώς, ολοκλήρωσε τον αγώνα με το Ντάλας με 61 πόντους (17/32 σουτ, 9/18 τρίποντα, 18/18 βολές) κι έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που σκοράρει τρεις 60άρες την ίδια σεζόν έπειτα από τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν τις περιόδους 1961-62 (15) και 1962-63 (9)! Επίσης, ανέβηκε στην 8η θέση της λίστας των παικτών που έχουν σκοράρει 50+ πόντους σε ένα ματς (11), αφήνοντας πίσω του τον Καρίμ Αμντούλ - Τζαμπάρ και «πιάνοντας» τον Άλεν Άιβερσον!

Ο πιο αδικημένος και υποτιμημένος σταρ της λίγκας

Αν υπήρχε μια κατηγορία με παίκτες που έχουν αδικηθεί στις κλήσεις για τα All Star Game σίγουρα ο «Dame» θα είχε τα πρωτεία. Δεν είναι λίγες φορές που του έχουν γυρίσει επιδεικτικά την πλάτη, παρ' όλο που με τα πεπραγμένα του μέσα στο γήπεδο, δείχνει πως αξίζει να βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους.

Τις σεζόν 2015-16 και 2016-17 βίωσε το άδικο στο… πετσί του. To All Star Game του 2016 όπως και αυτό του 2017 έγιναν χωρίς την παρουσία του ηγέτη του Πόρτλαντ. Κι αν νομίζετε πως ήταν δίκαια η απόφαση αυτή, ας μιλήσουν αριθμοί του. Ο Λίλαρντ και τις δύο σεζόν είχε παραπάνω από 25 πόντους μέσο όρο (το 2017 έφτασε στους 27), ενώ οι ασίστ του άγγιζαν τις 6 ανά παιχνίδι. Κι όμως το όνομα του δεν ήταν ανάμεσα στους εκλεκτούς. Η γιορτή του ΝΒΑ, το All Star Game έγινε για δύο σερί σεζόν χωρίς εκείνον.

Η κατάσταση αυτή πείσμωσε τον Λίλαρντ. Συχνά - πυκνά εξέφραζε τα παράπονα για το γεγονός πως τον αγνοούσαν επιδεικτικά. Εκείνος τα άφησε όλα πίσω του και επέλεξε να δώσει τις απαντήσεις του στο γήπεδο. Άλλωστε το γήπεδο είναι ο… καθρέφτης για ένα παίκτη. Μόνο εκεί κρίνεται, αφού αυτό είναι το… βασίλειο του. Έκανε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, δηλαδή να «μαγεύει», παίζοντας μπάσκετ και τρέλανε κόσμο.

Πιστός «στρατιώτης» που χαλάει την πιάτσα

Στην εποχή που ζούμε λίγοι είναι αυτοί που δείχνουν την πίστη τους και την αφοσίωση τους σε μια ομάδα. Ελάχιστοι μένουν πίσω για να κρατούν τις... Θερμοπύλες όταν όλοι οι άλλοι τις εγκαταλείπουν. Ο Λίλαρντ είναι ένας από αυτούς. Ένας από τους παίκτες που... χαλάνε την πιάτσα. Ένας τύπος που πάει κόντρα στο ρεύμα. Στο ρεύμα που θέλει τους stars να φεύγουν από την ομάδα τους με σκοπό να πάνε κάπου αλλού για να διεκδικήσουν με πολύ περισσότερες πιθανότητες το πρωτάθλημα (Ντουράντ, ΛεΜπρόν).

Ο άνθρωπος που τιμά το «Νο.0» δεν είναι ένας από αυτούς. Όπως δήλωσε στο παρελθόν, όταν ρωτήθηκε για την επιλογή του Ντουράντ να πάει στους Ουόριορς, η απάντηση του ήταν: «Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Δεν θα πήγαινα στην ομάδα κανενός. Ποτέ σε superteam»!

Ακόμα περισσότερο για τον τρόπο που βλέπει το μπάσκετ μαρτυρά η ατάκα: «Ας μην πάρω ποτέ πρωτάθλημα, αν δεν μπορώ να χτίσω τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο εδώ που είμαι».

Η απόλυτη αγάπη του προς το Πόρτλαντ φάνηκε την σεζόν 2015-16. Όταν οι υπόλοιποι «σωματοφύλακες» των Μπλέιζερς (Όλντριτζ, Μπατούμ, Μάθιους, Λόπεζ) πήδηξαν από τη... βάρκα για να πάνε σε άλλες πολιτείες, ο Λίλαρντ έμεινε εκεί να κρατά όρθια τη σημαία του Πόρτλαντ, διεκδικώντας πλέον την είσοδο στα playoffs!

It's Lillard Time και στη «φούσκα»!

Ο άνθρωπος των μεγάλων σουτ, ο τύπος που σε συναρπάζει αν κάτσεις και τον παρακολουθήσεις, προσπαθώντας να καταλάβεις τις κινήσεις του, τα «μαγικά» του μετράει 37 πόντους, 9.3 ασίστ, 4.4 ριμπάουντ και 1.4 κλεψίματα στη «φούσκα» του Ορλάντο

Όταν όλα διαλύονται γύρω σου ο Ντέιμιαν είναι ο άνθρωπος σου. Εκεί όπου οι άλλοι κρύβονται, αυτός βγαίνει μπροστά. Το είχε πει άλλωστε πριν από το restart του ΝΒΑ: «Ετοίμασα βαλίτσες για 3 μήνες...». Όλοι ανυπομονούν για να δείξει ξανά το πασίγνωστο πλέον «It's Lillard Time»! Έστω κι αν απέναντι του βρεθούν οι Λέικερς που τόσο πολύ τους θέλει!

