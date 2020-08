ΛεΜπρόν: Πήγε στο γήπεδο με ανοιχτό πουκάμισο και ο Ουέιντ τον τρόλαρε! (pics & vids)

Ο «Βασιλιάς» κατάφερε να γίνει αντικείμενο σχολιασμού πριν καν αρχίσει το παιχνίδι με την ομάδα του Ντένβερ. Κι αυτό, διότι η εμφάνισή του έκανε... αίσθηση!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πήγε στο γήπεδο με άκρως καλοκαιρινή διάθεση, αφού έκανε είσοδο με άσπρο ανοιχτό πουκάμισο και μαύρη βερμούδα.

Το ΝΒΑ έχει επιτρέψει στους παίκτες ένα πιο χαλαρό και casual λουκ, δεδομένων των συνθηκών, αλλά ο «King James» το πήγε κι αυτό σε... άλλο επίπεδο!

LeBron really feeling himself in the bubble. pic.twitter.com/0yYArWxDPh — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 10, 2020

the king with the best fit in the bubble @KingJames pic.twitter.com/qchCbAISvg — NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) August 11, 2020

Miami Drip in Orlando pic.twitter.com/6SiiLxntnJ — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 10, 2020

Ο Ντουέιν Ουέιντ, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «NBA on TNT» δεν μπόρεσε να αφήσει ασχολίαστη την εμφάνιση του καλού του φίλου και τον... τρόλαρε, κάνοντας το ίδιο.

Στη συνέχεια, ο απεσταλμένος δημοσιογράφος του καναλιού στην «Disney World» έδειξε στον ΛεΜπρόν τι έκανε ο «D-Wade» και ξέσπασε σε γέλια.