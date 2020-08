Ο MVP των Σανς στη «φούσκα» του Ορλάντο πέτυχε ένα «τρελό» τρίποντο κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Οκλαχόμα.

Συγκεκριμένα, σταμάτησε και απλώς σκόραρε από το... κέντρο του γηπέδου, θυμίζοντας Στεφ Κάρι!

Δείτε τη φάση

Devin Booker is on another planet right now pic.twitter.com/3Ix1dnnlO5

— NBA Central (@TheNBACentral) August 10, 2020