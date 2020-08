Σανς - Θάντερ 128-101: Συνεχίζουν αήττητοι με... εξωπραγματικό Μπούκερ! (vids)

Η ομάδα του Φοίνιξ έχει πάρει φόρα και δεν την σταματάει τίποτα!

Αυτή τη φορά οι Σανς έκαναν μια υπέροχη εμφάνιση κόντρα στους Θάντερ κι επιβλήθηκαν με 128-101, κάνοντας έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Ο Ντέβιν Μπούκερ δεν... απογοήτευσε κι ολοκλήρωσε το ματς με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 τάπες, χαρίζοντας και το highlight της βραδιάς με το σουτ που έβαλε από το κέντρο του γηπέδου!

Devin Booker is on another planet right now pic.twitter.com/3Ix1dnnlO5

