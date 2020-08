Ρέντικ: Εκτός playoffs μετά από 21 χρόνια! (pic & vid)

Η ήττα των Πέλικανς από τους Σπερς έφερε τον αποκλεισμό της ομάδας της Νέας Ορλεάνης από τα playoffs του ΝΒΑ. Έβαλε, όμως, τέλος και σε ένα μοναδικό ρεκόρ, του οποίου κάτοχος είναι ο Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Ο 36χρονος παίκτης εδώ και 21 χρόνια έδινε διαρκώς το «παρών» στην postseason: είτε ήταν στο High School (4), είτε στο κολέγιο (4), είτε στο ΝΒΑ (13), δεν έλειψε ποτέ από εκεί.

Με τον αποκλεισμό των Πέλικανς, όμως, από την επόμενη φάση της κορυφαίας λίγκας, το εκπληκτικό του σερί έφτασε στο τέλος του κι εκείνος δεν θα μπορέσει να παίξει σε playoffs για 22η χρονιά...

