Λέικερς: Η χειρότερη ομάδα της «φούσκας» στα σουτ εντός παιδιάς και στα τρίποντα! (pic)

Οι Λεμπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και οι υπόλοιποι παίκτες των Λέικερς έχουν πάρει... την κάτω βόλτα μετά το restart του ΝΒΑ!

Συγκεκριμένα η ομάδα του Λος Άντζελες είναι η χειρότερη της «φούσκας» στα εντός παιδιάς με 41,1% ποσοστό ευστοχίας, η χειρότερη στα τρίποντα με 25,4%, η χειρότερη στις ασίστ (19,3 μέσο όρο) και η δεύτερη χειρότερη στις βολές με 73%.

Άραγε θα αλλάξει αυτό στα playoffs;

The Lakers rank LAST in offensive rating (97.9) since the NBA resumed, and it isn't even close!

But it gets worse. Since the restart, the Lakers also rank:

LAST in FG (41.1%)

LAST in 3P (25.4%)

2nd last in FT (73%)

LAST in assists (19.3 APG) pic.twitter.com/expXM7Hckn

— Basketball Forever (@Bballforeverfb) August 10, 2020