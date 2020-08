ΝΒΑ: Ο Σίμονς αποχωρεί από τη «φούσκα» και μπαίνει χειρουργείο

Οι Φιλαντέλφια Σίξερς ενημέρωσαν επισήμως τις προηγούμενες ημέρες για τον τραυματισμό του Μπεν Σίμονς στο γόνατο στο ματς με τους Ουίζαρντς.

Στα 5'46" για το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Σίμονς αποχώρησε με τραυματισμό δίχως να έλθει σε επαφή με αντίπαλο.

Οι Σίξερς, λοιπόν ενημέρωσαν πως υπέστη μερική εξάρθρωση στο αριστερό γόνατο και σήμερα έγινε γνωστό ότι θα υποβληθεί σε επέμβαση, αποχωρώντας άμεσα από τη «φούσκα» του Ορλάντο.

After consultation with the 76ers‘ medical staff and several specialists, Ben Simmons is leaving the NBA campus to remove a loose body in his left knee. https://t.co/xzxST5tTe6

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 8, 2020