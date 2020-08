Έφτασε η ώρα του Τζαμάλ Κρόφορντ στους Νετς.

Ο άρχοντας του shake n' bake θα κάνει το ντεμπούτο με τη φανέλα του Μπρούκλιν στο αποψινό ματς κόντρα στους Μπακς.

Ο Τζαμάλ έχει να παίξει σε αγώνα ΝΒΑ από τις 10 Απρίλη του 2019 και τους 51 που έβαλε στους Μάβερικς ως παίκτης των Σανς.

Jamal Crawford will make his Brooklyn Nets debut today against Milwaukee.

