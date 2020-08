ΝΒΑ: Ο Μπάτλερ έβαλε φανέλα χωρίς όνομα και οι διαιτητές τον γύρισαν πίσω! (vid)

Ο σταρ των Χιτ είχε ζητήσει εξ αρχής από τη λίγκα να του επιτρέψει να αγωνιστεί με φανέλα δίχως όνομα στο restart του ΝΒΑ, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξη του στο κίνημα Black Lives Matter και τον αγώνα κατά της κοινωνικής ανισότητας.

Το αίτημα του απορρίφθηκε όμως ο Μπάτλερ μπήκε στο γήπεδο για τον αγώνα με τους Νάγκετς δίχως όνομα στη φανέλα!

Οι διαιτητές το αντιλήφθηκαν και τον υποχρέωσαν να επιστρέψει στον πάγκο ώστε να την αντικαταστήσει.

Jimmy Butler stepped onto the court wearing a jersey with no name on the back. The refs made him switch to one with a name plate before tipping off.

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2020

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 1, 2020