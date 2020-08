Νάγκετς - Χιτ 105-125: Με Μπάτλερ & Αντεμπάγιο το Μαϊάμι (vids)

Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο (57-56) όμως το Μαϊάμι έκανε επιμέρους σκορ 22-38 στην τρίτη περίοδο κι εν τέλει έφτασε στη νίκη, με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να τελειώνει τον αγώνα με 22 πόντους (7/12 δίποντα, 8/10 βολές), 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ στα 28' που έμεινε στο παρκέ.

Για το Ντένβερ, ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο σε 34'.

Πριν από το τζάμπολ, ο Τζίμι Μπάτλερ (22π., 7ασ.) παρατάχθηκε με φανέλα χωρίς όνομα στην πλάτη και οι διαιτητές του αγώνα με τους Νάγκετς τον υποχρέωσαν να επιστρέψει στον πάγκο για να την αντικαταστήσει!

Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 57-56, 79-94, 105-125.

