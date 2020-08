Η γιαγιά του Νούρκιτς έπεσε σε κώμα λόγω κορονοϊού (pic)

Δύσκολες στιγμές περνά η οικογένεια του Γιουσούφ Νούρκιτς.

Το... κτήνος από τη Βοσνία που έκανε εξαιρετικό ματς κόντρα στους Γκρίζλις (18 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 6 μπλοκ), αποκάλυψε μετά το τέλος της αναμέτρησης πως η γιαγιά του βρέθηκε θετική στον κορονοϊό και έχει πέσει σε κώμα.

Να ευχηθούμε να το ξεπεράσει και να δει και πάλι τον εγγονό της, όταν αυτός επιστρέψει από τη.. φούσκα του Ορλάντο.

Jusuf Nurkic starts out his post game comments by saying his grandmother has COVID and is in a coma.

— Casey Holdahl (@CHold) July 31, 2020