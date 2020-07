Λέικερς - Κλίπερς: Το... τρελό τέλος και η καθοριστική άμυνα του ΛεΜπρόν (vid)

Ματσάρα ήταν το Λέικερς-Κλίπερς.

Το ντέρμπι του LA έληξε με νικητές τους λιμνάνθρωπους, αφού ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έβαλε το winning shot και έγραψε ιστορία.

Ο Τζορτζ με τριποντάρα έγραψε το 101-101 για να έρθει ο Βασιλιάς και με επιθετικό ριμπάουντ σε δικό του σουτ και καλάθι, να κάνει το 103-101 στα 13 δευτερόλεπτα.

Ο PG13 πήρε το τελευταίο σουτ, ο ΛεΜπρόν έπαιξε την άμυνα με ένα τσεκάρισμα στο σώμα του Τζορτζ, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει στόχο.

Ο σταρ των Κλίπερς διαμαρτυρήθηκε για φάουλ, όμως τίποτα δεν άλλαξε με τους Λέικερς να παίρνουν το ματς.

The ending of the Clippers-Lakers was wild pic.twitter.com/GNrYA3gLwT

Last play of the game. Bron locked up Kawhi and PG to seal the W pic.twitter.com/27UQtLF6WH

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2020