Η εκτόξευση των Κλίπερς: Από το 6-21 στο 32-32 με... ρομπότ Λέοναρντ

Oι Κλίπερς πετάνε το τελευταίο διάστημα και άφησαν πίσω τους το κακό ξεκίνημα.

Στο ξεκίνημα της σεζόν είχαν μαζευτεί πολλά μαύρα σύννεφα στον ουρανό του Λος Άντζελες για τους Κλίπερς και τις επιδόσεις. Προβλημάτιζαν και έδειχναν να πηγαίνουν στα... βράχια.

Όμως συνήλθαν γρήγορα, βελτίωσαν την εικόνα τους και με έναν φοβερό Λέοναρντ βρίσκονται πλέον σε θέση play in με 32 νίκες και 32 ήττες. Άφησαν πίσω τους το τραγικό 6-21 στο ξεκίνημα, δούλεψαν και παρουσιάσουν άλλο.. προσωπο.

Σε αυτήν την μεταμόρφωση το πιο σημαντικό ρόλο για το σύνολο του Λου παίζει ο ηγέτης τους, το.... ρομπότ. Ο Καουάι Λέοναρντ ζει μια από τις κορυφαίες και πιο ώριμες σεζόν της καριέρας του και μετρά 27.9 πόντους, 6.4 ριμπάουντ, 3.7 ασίστ και 2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Είναι η κορυφαία σεζόν του στο σκοράρισμα αυτοί οι 27.9 πόντοι, αφήνοντας πίσω τους 27.1 ανά ματς της σεζόν 2019-20. Σε αρκετές περιπτώσεις τραυματισμοί στα playoffs του στοίχισαν τη δυνατότητα να διεκδικήσει τρίτο πρωτάθλημα. Έχει πάρει ένα με τους Σπερς το 2014 και άλλο ένα με τους Ράπτορς το 2019. Και στις δύο περιπτώσεις ήταν o MVP τελικών.