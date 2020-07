Πρώτο παιχνίδι στο ΝΒΑ μετά την καραντίνα και οι παίκτες των Πέλικανς και των Τζαζ που ανοίγουν το πρόγραμμα της επανέναρξης, δεν ξέχασαν τον αδικοχαμένο Τζορτζ Φλόιντ.

Φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν «black lives matter», γονάτισαν κατά την διάρκεια του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ.

Every player, coach and ref takes a knee during the national anthem before the Pelicans-Jazz game pic.twitter.com/LZy1A6s8VM

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2020