«Το ΝΒΑ θέλει ματς με κόσμο για τη νέα σεζόν, αλλά...» (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊναρόφσκι προτεραιότητα του ΝΒΑ παραμένει να γίνουν τα ματς με φιλάθλους τη νέα σεζόν.

Πάντως η λίγκα εξετάζει ένα πλάνο που μπορεί να εναλλάσσει ματς με ή χωρίς φιλάθλους. Για παράδειγμα 1-2 μήνες με κόσμο και τον επόμενο χωρίς φιλάθλους. Ακόμα είναι νωρίς να ειπωθεί κάτι και όλα θα κριθούν το επόμενο διάστημα.

Πάντως αν η δύσκολη κατάσταση με τον κορονοϊό συνεχιστεί, θα είναι δύσκολο να αλλάξουν για την επόμενη σεζόν, αυτό που έχουν επιστρατεύσει για να τελειώσει η φετινή σεζόν.

NBA’s priority remains to get fans into arenas next season. Regional pods for extended periods are among brainstorms, but preference would be that those are finite in length, sources said. For example: A month or two inside, a month out. Early in planning; everything's on table. https://t.co/fkuSyy1TwG

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 29, 2020