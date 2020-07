ΝΒΑ: Απίθανο tattoo Τζόρνταν και Κάρτερ μαζί! (vid)

Ο Κάρτερ διένυσε φέτος τα τελευταία μέτρα μιας σπουδαίας διαδρομής, αποχαιρετώντας κι επισήμως το μπάσκετ από τη στιγμή που οι Χοκς δεν συμμετέχουν στο restart του ΝΒΑ στο Ορλάντο.

Ο κορυφαίος dunker ever που μας είχε συνηθίσει σε εξωπραγματικές πτήσεις και... περάσματα πάνω από αντιπάλους (δύσμοιρε Βάις) ολοκλήρωσε την καριέρα του στο ΝΒΑ με 16.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 3 ασίστ μέσο όρο σε 1.541 ματς.

Πλέον κοσμεί το χέρι ενός ΝΒΑ maniac μαζί με τον Μάικλ Τζόρνταν!

Δείτε το τρομερό tattoo

This MJ and Vince ink is still

(via chase4three, stevebutchertattoos/Instagram) pic.twitter.com/cwjkEeRAyW

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) July 28, 2020