Στο πρώτο ημίχρονο... παρέσυρε μέχρι μέσα τον Μέλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και σκόραρε.

Ο Greek Freak δεν άφησε σε ησυχία τον Ιταλό των Πέλικανς, αφού τον έκανε πόστερ!.

The first poster in the Zoom Freak 2’s. pic.twitter.com/QWabLWBBrY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 28, 2020