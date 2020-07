Δεν μπορεί να ματσάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο Νικολό Μέλι.

Ο Greek Freak με ευκολία τον πήγε μέχρι μέσα και πέτυχε ένα άνετο καλάθι σαν σε προπόνηση.

Δείτε την προσπάθεια του στο ματς των Μπακς με τους Πέλικανς.

What can you do when Giannis gets a head of steam? #WholeNewGame pic.twitter.com/tP1fE9akn0

— NBA (@NBA) July 28, 2020