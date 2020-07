Νάγκετς: Ο Μπολ Μπολ πρόσθεσε κι άλλη καλή εμφάνιση (vid)

Τα φιλικά προετοιμασίας είναι ό,τι πρέπει για τους προπονητές ώστε να δοκιμάσουν πράγματα στο παρκέ.

Οι Νάγκετς δίνουν αρκετό χώρο και χρόνο στον Μπολ Μπολ.

Ο Σουδανός γίγαντας και γιος του θρυλικού Μανούτ Μπολ στο πρώτο ματς ήταν καταπληκτικός.

Αποδείχτηκε πως δεν ήταν τυχαίο αφού και χθες κόντρα στους Πέλικανς πρόσφερε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κοψίματα.

Bol Bol was doin' work in his second scrimmage for Denver

15 PTS

3 REB

3 AST

2 BLK pic.twitter.com/sLAGrYsmwn

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 26, 2020