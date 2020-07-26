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Μπακς: Το 22άρι του Κόρβερ (vid)

Μπακς: Το 22άρι του Κόρβερ (vid)

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Ο Κόρβερ ήταν σούπερ στην φιλική νίκη των Μπακς επί των Κινγκς.

Οι Μπακς έκαναν ό,τι ήθελαν τους Κινγκς -ειδικά όσο ήταν μέσα ο Γιάννης.

Ωστόσο, ο Κόρβερ δεν τα πήγε άσχημα έχοντας 22 πόντους.

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