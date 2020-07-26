Μπακς: Το 22άρι του Κόρβερ (vid)

Οι Μπακς έκαναν ό,τι ήθελαν τους Κινγκς -ειδικά όσο ήταν μέσα ο Γιάννης.
Ωστόσο, ο Κόρβερ δεν τα πήγε άσχημα έχοντας 22 πόντους.
The best from Korver:
22 PTS | 5-8 3PT pic.twitter.com/CinD8umIbg
— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 25, 2020
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ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΑΝ 1vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 1vs
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 2vs
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛAΤΣΙΟ 2vs
ΚAΛΙΑΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1vs
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 5vs
ΤΣΕΛΣΙ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΠAΡΜΑ 2vs
ΝAΠΟΛΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΕΡ 0vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΠΑΛ 1vs
ΡΟΜΑ 6
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΤΙΓΧΑΜ 1vs
ΣΤΟΟΥΚ 4
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΛΕΤΣΕ -
ΡΟΜΑ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΣΠΑΛ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΚAΛΙΑΡΙ -vs
ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ -
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ΛAΤΣΙΟ -
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
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ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 49vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 47
LIVE
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 19vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 16
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
Ο Κόρβερ ήταν σούπερ στην φιλική νίκη των Μπακς επί των Κινγκς.
Οι Μπακς έκαναν ό,τι ήθελαν τους Κινγκς -ειδικά όσο ήταν μέσα ο Γιάννης.
Ωστόσο, ο Κόρβερ δεν τα πήγε άσχημα έχοντας 22 πόντους.
The best from Korver:
22 PTS | 5-8 3PT pic.twitter.com/CinD8umIbg
— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 25, 2020