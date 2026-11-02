Βλαχόπουλος στο Gazz Floor: «O Άρης δεν νίκησε με κλεφτοπόλεμο, αλλά γιατί επέβαλε τους κανόνες του»

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την επιβλητική εμφάνιση του Άρη απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Άρης ήταν καταιγιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό, τα έκανε όλα σωστά και οδηγήθηκε σε μία σπουδαία νίκη (101-91) για την 5η αγωνιστική της GBL.

Η ομάδα του Σπανούλη φαίνεται πως έχει αρχίσει να ανεβάζει τον ρυθμό της στο πρωτάθλημα, καταφέρνοντας να παίξει στα ίσα το ματς απέναντι στους Πράσινους, με τον Βασίλη Βλαχόπουλο να σχολιάζει στο Gazz Floor by Novibet όλα όσα οδήγησαν τους Κιτρίνους σε αυτό το αποτέλεσμα.

Ο ίδιος επεσήμανε πως ο Άρης είχε επιβάλει απόλυτα τον ρυθμό του στο παιχνίδι χωρίς να αφήνει περιθώριο αντίδρασης στο σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κι εξήρε την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των παικτών του Έλληνα κόουτς.