Μπράουν: «Έχουμε πρόβλημα στη φυσική κατάσταση» (pic)

Η απόχή ήταν μεγάλη για τις ομάδες του ΝΒΑ που σιγά-σιγά θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν ρυθμό με τα φιλικά, λίγες μέρες πριν το restart (30 Ιούλη).

Ο Τζέιλεν Μπράουν μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις και για την κατάσταση της Βοστώνης, τονίζοντας πως υπάρχει θέμα στη φυσική κατάσταση.

«Η φυσική μας κατάσταση δεν βρίσκεται στο επίπεδο που νομίζαμε ότι είναι. Πρώτα, θα πρέπει ο καθένας να ανησυχεί για τον εαυτό του για να γίνεται καλύτερος μέρα με τη μέρα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο τι είναι σημαντικό για εμάς», ανέφερε ο παίκτης των Σέλτικς σε Μέσο της Βοστώνης.

Jaylen Brown's on takeaways from scrimmage: "Our conditioning. We aren't in as good of shape as we thought we were."

