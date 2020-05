Στις ΗΠΑ οι αθλητές βγήκαν στους δρόμους κι έγιναν ένα με τους διαδηλωτές! (pics & vids)

Ο κόσμος στις ΗΠΑ έχει βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθεί για τι δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη και να φωνάξει ενάντια στον ρατσισμό και υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σε αυτό έχουν συμμάχους και ΝΒΑers όπως ο Tζέιλεν Μπράουν των Σέλτικς που οδήγησε 15 ώρες από τη Βοστώνη μέχρι την Ατλάντα για να γίνει ένα με τους διαδηλωτές, ενώ την αρχή έκανε 2 μέρες πριν ο πρώην ΝΒΑer και φίλος του Φλόιντ, Στίβεν Τζάκσον μαζί με τον Καρλ Άντονι Τάουνς.

Στις διαμαρτυρίες στη North Carolina βρέθηκε ο Ντένις Σμιθ, στην Ατλάντα με ντουντούκα ο Μάλκολμ Μπρόγκντον των Πέισερς που μίλησε και για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ενώ οι Τζέι Αρ Σμιθ και Τζόρνταν Κλάρκσον στο Λος Άντζελες.

Όλοι μαζί σαν μια... γροθιά στη μάχη ενάντια στον ρατσισμό και το μίσος.

Μηνύματα στο twitter κατά του ρατσισμού έστειλαν και σήμερα οι Γιάννης Αντετοκούνμπο που τόνισε πως ήρθε καιρός για αλλαγή, αλλά και ο Τζος Χαρτ που δήλωσε πιο περήφανος από ποτέ που είναι μαύρος.

Φυσικά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν θα μπορούσε να λείπει από όλο αυτό που αρχικά ανέβασε μια εικόνα, χρησιμοποιώντας τις δύο γονατιστές φωτογραφίες, αυτή του αστυνομικού να σκοτώνει τον Φλόιντ, και αυτή του Κόλιν Καπέρνικ, που το 2016 διαμαρτυρήθηκε με αυτόν τον τρόπο στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου για τις δολοφονίες Αφροαμερικανών και για τις φυλετικές διακρίσεις. Στη συνέχεια... ξαναχτύπησε με το σλόγκαν που έχει γίνει... όπλο κατά του ρατσισμού το «Ι can't breathe».

Malcolm Brogdon spoke during a protest in Atlanta today

"I got a grandfather that marched next to Dr. King in the '60s, and he was amazing. He would be proud to see us all here." pic.twitter.com/XFvHXrPqYc

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 31, 2020