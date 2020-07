Πέρκινς για Αντετοκούνμπο: «Αν δεν πάει στους Τελικούς, θα φύγει» (pic)

Ο Κέντρικ Πέρκινς, για ακόμα μια φορά είπε την γνώμη του και αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο αναλυτής και πρώην ΝΒΑer σχολίασε πως αν οι Μπακς δεν φτάσουν φέτος μέχρι τους Τελικούς, ο Γιάννης θα ψάξει νέο προορισμό να αναδείξει το ταλέντο του. Ο Έλληνας σταρ έχει αναφερθεί πολλές φορές στην αγάπη που έχει στο Μιλγουόκι, αλλά είναι κοινό μυστικό ότι θέλει πολύ έναν τίτλο.

«Αν οι Μπακς δεν πάνε στους Τελικούς φέτος... Πιστεύω πολύ έντονα ότι ο Γιάννης θα πάει το ταλέντο του αλλού».

Οι Μπακς είναι τα τελευταία χρόνια η κορυφαία ομάδα στην κανονική διάρκεια, αλλά... κολλάνε στους Τελικούς και ο Αντετοκούνμπο δεν έχει βρεθεί ακόμα εκεί. Έχει ακόμα μια ευκαιρία φέτος, σε αυτή την ιδιαίτερη σεζόν, αλλά είναι αλήθεια ότι αν και πάλι τα «Ελάφια» αποκλειστούν οι μνηστήρες για τον MVP του ΝΒΑ θα είναι πολλοί και οι ευκαιρίες που θα ανοιχτούν μπροστά του σπουδαίες.

