Μπακς - Σπερς 113-92: Ορεξάτος ο Αντετοκούνμπο στην «φιλική» επανεκκίνηση (vids)

Οι Μπακς πανηγύρισαν στην φιλική αναμέτρηση κόντρα στους Σπερς με 113-92.

Σε ματς διάρκειας τεσσάρων 10λέπτων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε αρκετά κέφια, αλλά χρεώθηκε γρήγορα με 4 φάουλ κάτι που του επέτρεψε να αγωνιστεί συνολικά 21:36.

Ο «Greek Freak» σε αυτό το διάστημα πρόσφερε 22 πόντους (8/8δ., 1/5τρ., 3/8β.), 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα και 2 λάθη.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε 3:11 έχοντας 0/3 τρίποντα!

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 47-41, 85-67, 113-92

This Giannis no-look pass pic.twitter.com/ikgE4PLwF3

Giannis is officially back pic.twitter.com/64yUOjTjAa

MVP moves.

No rust for the MVP. pic.twitter.com/maQ65Puzoh

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 23, 2020