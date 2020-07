Νέο πρωτόκολλο υγιεινής για του NBAers στην «φούσκα»

Νέα ενημέρωση έλαβαν οι 22 ομάδες του ΝΒΑ που βρίσκονται στο Ορλάντο.

Το πρωτόκολλο υγιεινής άλλαξε σχετικά με τους παίκτες που φεύγουν από την «φούσκα» λόγω τραυματισμού ή για να ακολουθήσουν θεραπεία.

Συγκεκριμένα για αυτούς η καραντίνα θα είναι μικρότερη των 4 ημερών, μπορεί και καθόλου.

Επίσης κάθε παίκτης που βρίσκεται σε καραντίνα μπορεί να βγαίνει για 30 λεπτά από το δωμάτιο του αρκεί να κρατά απόσταση 7-8 μέτρων από όσους συναντά.

