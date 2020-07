Νοά: «Δεν υπάρχουν πριμαντόνες στους Κλίπερς» (pic)

Μπορεί οι Κλίπερς να έχουν στο ρόστερ 2 superstars, τον Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ, ωστόσο οι 2 τους δεν φέρονται σαν... ντίβες όπως αποκάλυψε ο Γιοακίμ Νοά.

Ο Γάλλος ψηλός που αποκτήθηκε για να βοηθήσει την ομάδα στο restart μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις του στους Κλίπερς μετά τη νίκη επί των Μάτζικ.

«Δεν υπάρχουν πριμαντόνες στους Κλίπερς, αυτό είναι σίγουρο», ήταν τα λόγια του.

Joakim Noah on his first impressions playing with his Clipper teammates: “No prima donnas on the Clippers, that’s for sure.”

— Jovan Buha (@jovanbuha) July 22, 2020