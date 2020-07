Το ΝΒΑ μετρά αντίστροφα και υπάρχει ενθουσιασμός.

Εκτός από τις τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις που διεξάγονται απόψε, βγήκε στην δημοσιότητα και το τρέιλερ του restart.

Το νέο μότο «it's a whole new game» κυριαρχεί κι έχει για πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Ίσα Ράε.

Η Ράε μπλέκεται στα πόδια του ΛεΜπρόν όταν καρφώνει, του Ουέστμπρουκ όταν χορεύει και μας βάζει σε κλίμα αγωνιστικής δράσης.