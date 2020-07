Ο Κιούμπαν τα... έχωσε στον Γερουσιαστή του Τέξας

Ο Τεντ Κρουζ είναι Γερουσιαστής στο Τέξας και έκανε το λάθος να μπλέξει την πολιτική με το NBA.

Όλα ξεκίνησαν όταν το ΝΒΑ έδωσε οδηγία στους παίκτες να στέκονται όρθιοι κατά την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Ορισμένοι παίκτες θα ήθελαν να γονατίσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας κάτι με το οποίο τάχθηκε υπέρ και ο Μαρκ Κιούμπαν.

Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς... επιτέθηκε στην Αστυνομία «Εθνικού Ύμνου» λέγοντας πως η κατάσταση έχει ξεφύγει.

Ο Κρουζ τότε απάντησε πως, «το ΝΒΑ δηλαδή πρέπει να λέει όσους γονατίζουν στη σημαία τιμώντας τους βετεράνους του πολέμου και τους αστυνομικούς; Αδύνατον.

Αλήθεια γιατί δε φοράνε στις φανέλες τους οι παίκτες μήνυμα για την απελευθέρωση του Χονγκ Κονγκ»;

Ο Κιουμπάν ανταπάντησε, «προτιμώ το Black Lives Matter γιατί υπάρχει ρατσισμός στην χώρα. Επίσης υπάρχει πανδημία για την οποία εσείς κάνατε ελάχιστα».

