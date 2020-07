Όσοι βρίσκονται στην «Disney World» κοιτάζουν να «γεμίσουν» τις ώρες τους όταν δεν έχουν προπόνηση.

Για παράδειγμα οι παίκτες των Ντάλας Μάβερικς το έριξαν στο τένις, με τους Τζέι Τζέι Μπαρέα και Λούκα Ντόντσιτς να... ενώνουν τις δυνάμεις τους!

Όπως θα δείτε ο Πορτορικανός το... έχει και μάλιστα πολύ!

the Mavs will compete at anything @jjbareapr @dallasmavs pic.twitter.com/mXejrePk7u

— NBA Bubble Life (@NBABubbleLife) July 19, 2020