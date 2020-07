Τα πρώτα φιλικά στο NBA θα είναι με δεκάλεπτα (pic)

Προς αποφυγή τραυματισμών και επιπλέον καταπόνησης των παικτών η Λίγκα αποφάσισε να μιμηθεί την Ευρώπη έστω και για ένα ματς.

Το πρώτο φιλικό κάθε ομάδας του NBA που βρίσκεται στο Ορλάντο θα διεξαχθεί σε τέσσερα δεκάλεπτα και όχι δωδεκάλεπτα.

Να θυμίσουμε πως κάθε ομάδα από τις 22 θα δώσει τρία ματς προετοιμασίας.

Δείτε το πρόγραμμα των φιλικών.

When NBA exhibition games start next week, nobody is playing 48 minutes (not that they would anyway).

The games aren't even going to be 48 minutes. For the first game, 10-minute quarters will be utilized.

— Tim Reynolds (@ByTimReynolds) July 18, 2020