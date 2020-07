Ο Σακίλ Ο' Νιλ οδηγούσε στην περιοχή Αλατσούα όταν μπροστά του συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα.

Ο θρυλικός σταρ του ΝΒΑ αμέσως σταμάτησε ώστε να ενδιαφερθεί και να βοηθήσει τους εμπλεκόμενους.

Για πολλοστή φορά έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο και πόσο καλόκαρδος είναι.

Shaq was driving and stopped to help a woman after witnessing a car crash

Respect.

(via @WESH)pic.twitter.com/LpHSbFTrxc

