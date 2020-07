Ο άνθρωπος κάνει με την μπάλα του μπάσκετ ό,τι οι παίκτες του μπιλιάρδου. Μιλάμε φυσικά για τον Λούκα Ντόντσιτς που μαζί με την υπόλοιπη αποστολή των Μάβερικς συνεχίζει την προετοιμασία για την επανέναρξη του NBA. Ο Σλοβένος στα χαμηλοτάβανα προπονητήρια στο Ορλάντο κατάφερε να πετύχει καλάθι χτυπώντας πρώτα τη μπάλα στο ταβάνι και μετά στο ταμπλό.

These just keep getting better and better #LukaMagic pic.twitter.com/253JH0p4TT

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) July 14, 2020