«Συναγερμός» με δύο θετικά κρούσματα στο ΝΒΑ

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή του ΝΒΑ ανακοίνωσε ότι έγινε τεστ σε 322 άτομα στις 7 Ιουλίου, εκ των οποίων τα δύο από αυτά ήταν θετικά στον κορονοϊό.

Από εδώ και στο εξής θα μπουν σε καραντίνα στα σπίτια τους μέχρι να μπορέσουν να επιστρέψουν και πάλι στη «φούσκα» του Ορλάντο. Από την 1η Ιουλίου έχουν βρεθεί 19 θετικά δείγματα στους παίκτες που θα πάρουν μέρος στο restart του ΝΒΑ.

Of the 322 players tested for Covid-19 since arriving on July 7, two players tested positive, the league announces. pic.twitter.com/MMatWQUbkd

