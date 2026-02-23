Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τους φιλάθλους της ενόψει του αγώνα με την Λεβερκούζεν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τους 2.500 και πλέον φιλάθλους του που θα βρεθούν στο ματς με την Λεβερκούζεν (που μπορεί να φτάσουν και στις 3.000):

Για τον αγώνα με την Bayer 04 Leverkusen που θα γίνει την Τρίτη (24/2, 21:00 τοπική ώρα) στη Γερμανία, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους της για τα εξής: Το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους μας είναι η πλατεία “Friedrich-Ebert-Platz, Leverkusen”.

Από το σημείο συνάντησης θα μπορούν οι φίλαθλοί μας να μεταβούν στο γήπεδο είτε με το τρένο από τον σιδηροδρομικό σταθμό “Wiesdorf Leverkusen Mitte Bf”, είτε με τα πόδια (20 λεπτά).

Οι Θύρες της BayArena θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται εντός της BayArena. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος δοχείων αναπλήρωσης για ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι 10 ml. Σε φιλάθλους που φαίνονται εμφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ θα πραγματοποιείται αλκοτέστ. Δεν επιτρέπεται η είσοδος μεγάλων τσαντών (μεγάλες γυναικείες τσάντες, αθλητικοί σάκοι, βαλίτσες, σακίδια κ.λπ.) στη BayArena. Επιτρέπονται μικρές τσάντες, όπως τσαντάκια μέσης ή τσάντες έως 21cm x 30cm (μέγεθος A4).

Λίστα με τα απαγορευμένα αντικείμενα μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Η απόπειρα εισαγωγής κρυφά πανό, πινακίδων ή άλλων απαγορευμένων αντικειμένων θα θεωρηθεί πράξη εξαπάτησης και θα έχει ως αποτέλεσμα την απαγόρευση εισόδου του ατόμου στο στάδιο. Οι κίτρινες σημάνσεις που υποδεικνύουν εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να καλύπτονται από οποιοδήποτε υλικό.

Μια σημαία / πανό πρέπει να τελειώνει στα σημειωμένα όρια και η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να παραμένει προσβάσιμη. Στη BayArena γίνονται δεκτές μόνο ανέπαφες / cashless πληρωμές. Αποδεκτές μέθοδοι: πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, Apple Pay και Google Pay. Απαγορεύεται η εισαγωγή φαγητού και ποτών στη BayArena.