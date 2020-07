ΝΒΑ: Οι Νικς έχουν νικήσει στα playoffs πιο πρόσφατα απ' τους Λέικερς!

Οι Νεοϋορκέζοι αποτελούν μια από τις χειρότερες ομάδες του ΝΒΑ, μετρώντας επτά συνεχόμενους αποκλεισμούς από την postseason, συμπεριλαμβανομένης της εφετινής σεζόν.

Το τελευταίο πρωτάθλημα των Νικς... χάνεται πίσω στο μακρινό 1973 ενώ η τελευταία νίκη στα playoffs σημειώθηκε στις 16 Μαϊου 2013, όταν επικράτησαν των Πέισερς με 85-75 στο Game 5 της ημιτελικής σειράς κι εν συνεχεία αποκλείστηκαν με 4-2 νίκες από την Ιντιάνα.

Έστω κι έτσι, η Νέα Υόρκη πέτυχε νίκη στα playoffs πιο πρόσφατα από τους Λέικερς!

Η τελευταία φορά που οι Καλιφορνέζοι πανηγύρισαν στην postseason ήταν στις 18 Μαϊου 2012, στο 99-91 επί των Θάντερ όταν μείωσαν σε 2-1 όμως αποκλείστηκαν με 4-1 νίκες στα ημιτελικά της Δύσης.

The Knicks have won a playoff game more recently (May 16, 2013) than the Lakers (May 18, 2012).

