Αποθέωσε Μιλς ο Πόποβιτς: «Είναι πνευματικός ηγέτης, προσπαθεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο»

Ο προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς αποθέωσε τον παίκτη της ομάδας του, ο οποίος αποφάσισε να δωρίσει τον μισθό του που αναλογεί στο restart του ΝΒΑ στο «Black Lives Matter Australia, Black Deaths in Custody και την πρόσφατη καμπάνια που λέγεται We Got You.»

Πώς αντέδρασε ο Γκρεγκ Πόποβιτς γι' αυτήν την κίνηση του Πάτι Μιλς; «Είναι ο πνευματικός ηγέτης της ομάδας. Είναι ενεργός και πολύ ξεχωριστός άνθρωπος. Βιώνει τον ρατσισμό στη χώρα μας και στη χώρα του. Κάνει διάφορα πράγματα και προσπαθεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο μέρος».