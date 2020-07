Ο Αυστραλός γκαρντ των Σαν Αντόνιο Σπερς έχει να λάβει άλλα 1.017.818 εκατομμύρια δολάρια ενόψει του restart, αλλά όπως είπε θα τα κάνει δωρεά στους οργανισμούς για το Black Lives Matter.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο που ο Πάτι Μιλς ανακοινώνει την δωρεά.

Spurs guard Patty Mills says he is donating his remaining NBA salary of $1,017,818.54 in Orlando to Black Lives Matter organizations. pic.twitter.com/ugPwExNebM

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 8, 2020