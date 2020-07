ΛεΜπρον Τζέιμς: Καμία φράση στην φανέλα του για το «Black Lives Matter» (pic)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς δεν θα χρησιμοποιήσει καμία από τις φράσεις του ΝΒΑ για το «Black Lives Matter»!

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Λέικερς δείχνει να έχει ενοχληθεί από την κίνηση των ιθύνοντων της διοργάνωσης να ανακοινώσουν τις φράσεις που θα χρησιμοποιούν οι παίκτες για το «Black Lives Matter»!

Σύμφωνα με όσα λέγοντας στην Αμερική ο Λεμπρόν είπε:

«Απλά θα πω για όποιον αποφασίσει να βάλει κάτι στο πίσω μέρος της φανέλας του, ότι θα ήθελα να έχω μία άποψη κι εγώ για το τι θα μπαίνει στο πίσω μέρος της φανέλας μου».

LeBron James said on a Zoom call that he won’t be putting any of the NBA’s approved messages on the back of his jersey in Orlando. He said he had a couple ideas in mind that he might have gone with, but wasn’t consulted.

— Dave McMenamin (@mcten) July 11, 2020