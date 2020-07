Σίξερς: Στο Ορλάντο χωρίς τον Μπρόκχοφ (pic)

Οι Σίξερς έφυγαν από την Φιλαδέλφεια με προορισμό το Ορλάντο μείον έναν παίκτη.

Ο Ράιαν Μπρόκχοφ ο οποίος αποκτήθηκε πριν λίγες μέρες για να βοηθήσει τους 76ers στην συνέχεια της φετινής σεζόν, για προσωπικούς λόγους δεν ταξίδεψε με την ομάδα.

Οι Σίξερς δεν θέλησαν να επεκταθούν σε περισσότερες λεπτομέρειες και μένει να δούμε αν θα ταξιδέψει στο επόμενο διάστημα στο Ορλάντο ο Αυστραλός.

Ryan Broekhoff did not travel with the Sixers to Orlando due to personal reasons, a team official confirmed.

