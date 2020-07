Το ΝΒΑ μετράει αντίστροφα για την επανεκκίνηση στις 30 Ιουλίου, οι αποστολές των ομάδων ταξιδεύουν στη Φλόριντα για να μπουν στη «φούσκα» της λίγκας και ο Μαρκ Γκασόλ αφίχθη με μπλούζα Black Lives Matter.

Εξήγησε, δε πως «οι μικρές λεπτομέρειες είναι σημαντικές. Βήμα βήμα...»

Let’s do this

It’s the little details that are vital

Step by step pic.twitter.com/4IgJbNhsga

— Marc Gasol (@MarcGasol) July 10, 2020