Νετς: Παίρνουν και τον Μπίσλεϊ (pic)

Οι Νετς ήταν η ομάδα που χτυπήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον κορονοϊό, καθώς λίγες μέρες πριν αρχίσουν τα playoffs στο Ορλάντο έμειναν χωρίς τους Ντινγουίντι, Τζόρνταν και Τσάντλερ που βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19. Για τον λόγο αυτό μπορούσαν να κάνουν μεταγραφικές κινήσεις. Ήδη έχουν συμφωνήσει με τον 40χρονο γκαρντ, Τζαμάλ Κρόφορντ, ενώ είναι κοντά και στο 31χρονο φόργουορντ, Μάικλ Μπίσλεϊ.

Michael Beasley is “moving toward” a deal with the Nets, per @ShamsCharania pic.twitter.com/Cj47lhL9r4

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 9, 2020