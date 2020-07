NBA: Αποδεκατισμένοι οι Νετς στο Ορλάντο, εκτός λόγω κορονοϊού και ο Πρινς (pic)

Σε λίγες βδομάδες είναι προγραμματισμένο να αρχίσουν τα playoffs του NBA, με το Ορλάντο να φιλοξενεί την διοργάνωση. Στα ματς αυτά οι Νετς θα παραταχθούν με πολλά και σοβαρά προβλήματα, καθώς και τέταρτος παίκτης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Ο λόγος για τον Τορίν Πρινς, με τον φόργουορντ της ομάδας του Μπρούκλιν να χάνε λογικά τους αγώνες, όπως και οι Τζόρνταν, Ντινγουίντι και Τσάντλερ. Οι Νετς έχουν δικαίωμα να κάνουν τέσσερις μεταγραφές και μένει να δούμε ποιους θα πάρουν για τα παιχνίδια στο Ορλάντο.

Prince is the fourth Nets player – including DeAndre Jordan, Spencer Dinwiddie and Wilson Chandler – to opt-out of the league’s restart. Nets are eligible to sign four substitute players. Team departed this evening for Orlando. https://t.co/CC7nMZFm4i

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 7, 2020